В казанском полумарафоне приняли участие более 2 тысяч человек

В Казани прошел полумарафон «ЗаБег.РФ». Спортивный праздник состоялся накануне в экстрим-парке «Урам». Более 2 тысяч участников из России, Казахстана, Испании и Кипра приняли участие в этом мероприятии.



— Своим примером участники забега, перенесшие пересадку сердца, почек или печени, показали, что даже после серьезных заболеваний можно вести здоровый образ жизни, — отметили в Министерстве спорта Республики Татарстан.

Спортсмены, которые выбрали дистанцию в 10 километров, показали следующие результаты:

Вадим Миронов (32:58);

Ольга Седова (40:28).

На более длинной дистанции в 21,1 километра лучшими стали:

Владимир Надеждин (1:13:28);

Татьяна Гришина (1:37:48).

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