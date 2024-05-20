Исполнять обязанности президента Ирана будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности главы государства до проведения выборов, в соответствии с Конституцией страны, сообщает «Коммерсантъ».

Об этом стало известно после того, как в мечети Имама ар-Резы в присутствии тысяч верующих официально объявили о смерти президента Эбрахима Раиси.

Напомним, в Иране официально объявили о гибели президента страны Эбрахима Раиси.

Помимо президента на борту находились глава МИД Ирана, имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, члены экипажа и один охранник. Правительство Исламской республики проведет экстренное заседание из-за гибели президента и главы МИД.

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