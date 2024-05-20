Силуанов: допсредства от изменения ставок НДФЛ пойдут на решение важнейших проблем

Фото: Максим Платонов

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что дополнительные средства в случае изменения ставок налога на доходы физических лиц должны быть направлены на решение социальных проблем страны. Об этом сообщает «РИА Новости».

Силуанов подчеркнул, что параметры изменения НДФЛ для разных категорий доходов еще прорабатываются. Однако он отметил, что россияне должны видеть, на что идут уплаченные ими дополнительные налоги.

— Эти средства пойдут на социальное развитие страны, решение важнейших для общества проблем, — заключил министр финансов.

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