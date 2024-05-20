Госдума рассмотрит закон об обязательном аудите годовой бухгалтерской отчетности коммунальных организаций

Фото: Максим Платонов

Депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение законопроект «О внесении изменений в статью Жилищного кодекса Российской Федерации». Законопроект предусматривает проведение обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности управляющих организаций, товариществ собственников жилья или жилищных кооперативов, а также иных специализированных потребительских кооперативов.

Согласно законопроекту, аудит должен проводиться независимой аудиторской организацией, которую будет отбирать субъект Российской Федерации по результатам конкурса.

Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности указанных в законопроекте лиц должно содержать результаты проверки аудиторской организацией соблюдения установленных Жилищным кодексом России требований к порядку установления и расчета платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

Публикация аудиторского заключения в открытом доступе позволит гражданам более полно и эффективно реализовывать предоставленные им права, в том числе на выбор оптимального способа управления многоквартирным домом, на принятие решений о текущем ремонте общего имущества и т. п.

Также аудиторская проверка будет способствовать реализации права собственников помещений обратиться за проверкой правильности начисления предъявленного к оплате размера платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги, а также за выплатой соответствующего штрафа в случае необоснованного увеличения их размера или нарушения порядка расчета.

Законопроектом также предусматривается установление субъектами Российской Федерации и иных особенностей привлечения аудиторской организации, включая порядок принятия решения о проведении аудита и утверждения договора.

Напомним, сегодня депутат Госдумы Михаил Матвеев предложил запретить иностранное финансирование этнических объединений внутри России.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин