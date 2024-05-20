МИД России призывает США ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

Фото: Татьяна Демина

США провели «докритический» эксперимент на ядерном испытательном полигоне в штате Невада. Комментарий по этому поводу дала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Национальное агентство по ядерной безопасности США 14 мая провело «докритический» эксперимент в подземной лаборатории на ядерном полигоне в Неваде. Как сообщает НАЯБ, его цель — поддержание в надлежащем состоянии американского ядерного арсенала. Эксперимент не противоречил российскому пониманию «докритического» испытания и не нарушал положения Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний или моратория США на ядерные испытания.

Однако, как отметила Мария Захарова, подобные эксперименты могут вызвать вопросы и опасения у международного сообщества. Российская сторона призывает Вашингтон и далее следовать взятым на себя обязательствам в сфере запрета на ядерные испытания, а также отказаться от деструктивной линии в отношении ДВЗЯИ и принять срочные меры по ратификации Договора.

Напомним, 9 мая президент России Владимир Путин объявил, что совместные с Белоруссией учения по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия — часть плановой работы.

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Разиль Самигуллин