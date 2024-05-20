В Госдуме предложили приравнять диаспоры к иноагентам

Депутат Госдумы Михаил Матвеев предложил запретить иностранное финансирование этнических объединений внутри России. Об этом сообщает «Газета.ru» с отсылкой на издание RTVI.

Матвеев уточнил, что диаспоры, которые взаимодействуют с иностранными гражданами и организациями, могут быть отнесены к иноагентам. Кроме того, согласно законопроекту, все национально-этнические автономии должны будут перерегистрироваться в национально-культурные объединения. По одному объединению будет создано на муниципалитет, регион и страну.

— В случае взаимодействия объединений, относящихся к этническим общностям, имеющим за рубежом России свои государства, с иностранными гражданами и организациями предполагается отнесение их к иноагентам, — говорится в послании.

Внести законопроект могут до конца мая. При этом Матвеев подчеркнул, что ликвидировать диаспоры не будут, потому что это понятие отсутствует в отечественном законодательстве.

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