Выборы президента Ирана назначены на 28 июня
Выборы президента Ирана назначены на 28 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-секретаря избирательного штаба.
Лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи объявил в стране пятидневный траур в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси в авиакатастрофе.
Напомним, исполнять обязанности президента Ирана будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер. Об этом стало известно после того, как в мечети Имама ар-Резы в присутствии тысяч верующих официально объявили о смерти президента Эбрахима Раиси.
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