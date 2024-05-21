«Раз авторы не чувствуют запрос времени, эпохи — театр дает им заказ»
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В казанские театры постоянно приходят новые пьесы, но для режиссеров надежнее работать с проверенными авторами, пишущими на заказ и работающими с ними одной командой. Решит ли конкурс пьес для детей и подростков «Алмачуар», который стартовал в мае, недостаток драматургического материала для этой важной аудитории?
«Марсель абый Салимжанов сделал из Зульфата Хакима драматурга»
О конкурсе сообщила заместитель руководителя Исполнительного комитета Казани Гузель Сагитова, выйдя на сцену КЦ «Московский», где только что прошла премьера спектакля «Әкият китабы»/«Книга сказок». Его участниками могут стать авторы в возрасте старше 18 лет вне зависимости от гражданства. При этом принимают только оригинальные работы на татарском языке, написанные не ранее 2022 года. С положением можно ознакомиться по ссылке.
«Книгу сказок» поставили в одном из филиалов театральной студии «Апуш». Сагитову называют ее «мамой». Дети здесь играют спектакли на татарском, погружаются в языковую среду. Пьесу режиссер Зульфат Закиров взял из родного Тинчуринского театра — там ее специально для студии написал Шамиль Фархетдинов. История такова: один хан начитался сказок и теперь поручает своему помощнику странные заданиями — к примеру, добыть волшебный меч.
Для филиала в «Московском» (он четвертый, после студий в центрах «Сайдаш», «Чулпан», ДК имени Ленина, есть и школа-студия «Апуш.Нәниләр») это первая постановка. Здесь детей собрали в ноябре прошлого года, репетиции стартовали в феврале 2024-го. Хореографию ставит камаловец Артур Шайдуллин, за сценическую речь отвечает Гузель Галиуллина из Тинчуринского, а за вокал — преподаватель театрального училища Аля Хамзина. Сам «Апуш» работает с марта 2022-го.
Ранее в студии брались за разный материал. Это пьесы: «Волшебные сны Апуша» Равиля Бухараева (в переводе Мударриса Аглямова), «Авыл эте Акбай»/«Деревенский пес Акбай» Туфана Миннуллина, «Кечтүк»/«Малявка» Ильгиза Зайниева. Специально созданные для «Апуша» «Мәкәрҗәдә театр»/«Однажды на ярмарке…» Ильтаза Мухаматгалиева (на основе классических татарских пьес), «Зоопарк-Әлифба (инсценировка Хабира Ибрагимова по книге Йолдыз Шараповой) и «Әбүгалисина» (по версии Айгуль Ахметгалиевой). Перевод пьесы Евгения Шварца «Снежная королева» от Фанавиля Галиева — «Бозны эреткән йөрәк».
Зайниев, к примеру, написал для Камаловского театра «Бию пәрие»/«Демон танца», выросший из вечера, посвященного юбилею Ильдуса Габдрахманова. Также идущий в Камаловском спектакль «Ситса туй»/«Ситцевая свадьба» сначала был создан для Мензелинского театра.
Спаситель Тинчуринского
Шамиль Фархетдинов много пишет для родного Тинчуринского. Сейчас в репертуаре — «Ай, былбылым»/«И в cтарости, и в радости!» для возрастных актеров и детская «Тылсымлы арена»/«Волшебная арена».
— «Книга сказок» — это давно написанная специально для нашего театра пьеса, в 2015-м ее поставил тот же Закиров, играли наши актеры — Артем Пискунов, Рустам Гайзуллин… Когда потребовался текст, я разрешил поставить ее в «Апуше». Зульфат все сделал по-новому, получилась совсем другая постановка, респект ему! Он не использовал старые песни, музыку, не повторял образы. В Тинчуринском — семь-восемь действующих лиц, а здесь у него до 40 детей участвуют.
Да, мне пьесы заказывают. Скажем, «Ай, былбылым» Туфан Рифович, наш режиссер, попросил написать для артистов старшего поколения. Мы обсуждали сценарные ходы, я писал, он поправлял. Пока дойдет до актеров, идет работа с режиссером.
С другой стороны, «Яратам! Бетте-китте!» («Люблю и точка!») Ляйсан Аминова нам прислала. «Кияү урлау» («Безумный никах, или Похищение жениха») Салават Юзеев тоже отправлял. Проходят у нас и читки, порой вещи просто не подходят к концепции театра. Мой плюс в том, что я знаю всех артистов. В последнее время писал только по заказу. Дай бог, планирую сейчас написать пьесу по своему желанию.
А как же «Новая татарская пьеса?»
— Одна из явных тенденций нынче — это то, что режиссеры, по крайней мере, самые востребованные и актуальные современные режиссеры, работают с драматургами и инсценировщиками прицельно, — подтверждает руководитель литературной части ТЮЗа (ранее — Кариевский театр) Лейсан Фаизова. — И авторы создают материалы под конкретный заказ, под конкретных артистов, театр, труппу. Либо режиссеры сами неплохо управляются с текстами, как Сойжин Жамбалова, например. Или тот же Тимур Кулов зачастую сам работает с прозой.
С другой стороны — ведь это не первый драматургический конкурс в Татарстане. Есть «Новая татарская пьеса». Правда, даже победители ее не могут гарантировать себе попадание в репертуар. К примеру, в 2022-м только поощренная специальной премией Министерства культуры РТ пьеса Рустама Галиуллина «Көзге кайтаваз»/«Осенний отголосок» дошла до Камаловского.
Материал, с которым можно работать, и приходящий по почте, есть, подтверждает Фаттахова. «Но все же хотят гарантий».
«Нужно обладать неким даром, предвидением...»
Поэтому и было решено провести конкурс, говорит Сагитова, чтобы из потока выцепить то, что может быть интересно. Она указывает, что в «Алмачуар» несколько номинаций: пьесы для детей (до 10 лет) и пьесы для подростков (от 11 до 16 лет), причем они делятся и по количеству персонажей, до 10 человек и выше.
По ее словам, в студии планируют ставить пьесы и для подростков: «Я такой материал ищу, драматурги со мной переписываются, надеюсь они меня услышат. На этом «Алмачуар» я надеюсь эти пьесы прочитать. Потому что моя дочь-подросток недавно спросила: почему ты не ставишь спектакли, которые были бы мне интересны? Я говорю: а тебе не интересен «Кечтүк» или «Акбай»? А ей интересны социальные проблемы! Я хочу поставить такую пьесу, видимо, в следующем сезоне, по итогам этого конкурса».