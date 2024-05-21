«Раз авторы не чувствуют запрос времени, эпохи — театр дает им заказ»

Как формируется репертуар казанских храмов Мельпомены

Фото: Максим Платонов

В казанские театры постоянно приходят новые пьесы, но для режиссеров надежнее работать с проверенными авторами, пишущими на заказ и работающими с ними одной командой. Решит ли конкурс пьес для детей и подростков «Алмачуар», который стартовал в мае, недостаток драматургического материала для этой важной аудитории?

«Марсель абый Салимжанов сделал из Зульфата Хакима драматурга»

О конкурсе сообщила заместитель руководителя Исполнительного комитета Казани Гузель Сагитова, выйдя на сцену КЦ «Московский», где только что прошла премьера спектакля «Әкият китабы»/«Книга сказок». Его участниками могут стать авторы в возрасте старше 18 лет вне зависимости от гражданства. При этом принимают только оригинальные работы на татарском языке, написанные не ранее 2022 года. С положением можно ознакомиться по ссылке.

«Книгу сказок» поставили в одном из филиалов театральной студии «Апуш». Сагитову называют ее «мамой». Дети здесь играют спектакли на татарском, погружаются в языковую среду. Пьесу режиссер Зульфат Закиров взял из родного Тинчуринского театра — там ее специально для студии написал Шамиль Фархетдинов. История такова: один хан начитался сказок и теперь поручает своему помощнику странные заданиями — к примеру, добыть волшебный меч.

Для филиала в «Московском» (он четвертый, после студий в центрах «Сайдаш», «Чулпан», ДК имени Ленина, есть и школа-студия «Апуш.Нәниләр») это первая постановка. Здесь детей собрали в ноябре прошлого года, репетиции стартовали в феврале 2024-го. Хореографию ставит камаловец Артур Шайдуллин, за сценическую речь отвечает Гузель Галиуллина из Тинчуринского, а за вокал — преподаватель театрального училища Аля Хамзина. Сам «Апуш» работает с марта 2022-го.

«Книгу сказок» Шамиль Фархетдинов (слева) писал для Тинчуринского театра. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ранее в студии брались за разный материал. Это пьесы: «Волшебные сны Апуша» Равиля Бухараева (в переводе Мударриса Аглямова), «Авыл эте Акбай»/«Деревенский пес Акбай» Туфана Миннуллина, «Кечтүк»/«Малявка» Ильгиза Зайниева. Специально созданные для «Апуша» «Мәкәрҗәдә театр»/«Однажды на ярмарке…» Ильтаза Мухаматгалиева (на основе классических татарских пьес), «Зоопарк-Әлифба (инсценировка Хабира Ибрагимова по книге Йолдыз Шараповой) и «Әбүгалисина» (по версии Айгуль Ахметгалиевой). Перевод пьесы Евгения Шварца «Снежная королева» от Фанавиля Галиева — «Бозны эреткән йөрәк».

— Я думаю, так было всегда, — говорит художественный руководитель театра «Экият» Ильгиз Зайниев. — Чехов писал для МХАТа, Островский, Немирович — для Малого театра. Марсель абый Салимжанов сделал из Зульфата Хакима драматурга. Раз авторы не чувствуют запрос времени, эпохи, театра — театр дает им заказ.

Зайниев, к примеру, написал для Камаловского театра «Бию пәрие»/«Демон танца», выросший из вечера, посвященного юбилею Ильдуса Габдрахманова. Также идущий в Камаловском спектакль «Ситса туй»/«Ситцевая свадьба» сначала был создан для Мензелинского театра.

«Ситцевая свадьба» была написана Ильгизом Зайниевым специально для Мензелинского театра, а потом ее поставил и Камаловский. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Спаситель Тинчуринского

Шамиль Фархетдинов много пишет для родного Тинчуринского. Сейчас в репертуаре — «Ай, былбылым»/«И в cтарости, и в радости!» для возрастных актеров и детская «Тылсымлы арена»/«Волшебная арена».

— «Книга сказок» — это давно написанная специально для нашего театра пьеса, в 2015-м ее поставил тот же Закиров, играли наши актеры — Артем Пискунов, Рустам Гайзуллин… Когда потребовался текст, я разрешил поставить ее в «Апуше». Зульфат все сделал по-новому, получилась совсем другая постановка, респект ему! Он не использовал старые песни, музыку, не повторял образы. В Тинчуринском — семь-восемь действующих лиц, а здесь у него до 40 детей участвуют.

Да, мне пьесы заказывают. Скажем, «Ай, былбылым» Туфан Рифович, наш режиссер, попросил написать для артистов старшего поколения. Мы обсуждали сценарные ходы, я писал, он поправлял. Пока дойдет до актеров, идет работа с режиссером.

С другой стороны, «Яратам! Бетте-китте!» («Люблю и точка!») Ляйсан Аминова нам прислала. «Кияү урлау» («Безумный никах, или Похищение жениха») Салават Юзеев тоже отправлял. Проходят у нас и читки, порой вещи просто не подходят к концепции театра. Мой плюс в том, что я знаю всех артистов. В последнее время писал только по заказу. Дай бог, планирую сейчас написать пьесу по своему желанию.

«Книгу сказок» посмотрели около 400 человек. Максим Платонов / realnoevremya.ru

А как же «Новая татарская пьеса?»

— Одна из явных тенденций нынче — это то, что режиссеры, по крайней мере, самые востребованные и актуальные современные режиссеры, работают с драматургами и инсценировщиками прицельно, — подтверждает руководитель литературной части ТЮЗа (ранее — Кариевский театр) Лейсан Фаизова. — И авторы создают материалы под конкретный заказ, под конкретных артистов, театр, труппу. Либо режиссеры сами неплохо управляются с текстами, как Сойжин Жамбалова, например. Или тот же Тимур Кулов зачастую сам работает с прозой.

С другой стороны — ведь это не первый драматургический конкурс в Татарстане. Есть «Новая татарская пьеса». Правда, даже победители ее не могут гарантировать себе попадание в репертуар. К примеру, в 2022-м только поощренная специальной премией Министерства культуры РТ пьеса Рустама Галиуллина «Көзге кайтаваз»/«Осенний отголосок» дошла до Камаловского.

— Артур Шайдулла и Рустем Галиуллин вышли на сцену, благодаря тому, что обратили на себя внимание режиссера, — подчеркивает руководитель литературно-драматургической части Камаловского театра Гульшат Фаттахова. — А обратили они внимание новой темой и постановочным потенциалом, который, опять же, видит режиссер. Как известно, «Кайтаваз» перерабатывался в процессе. В «Новой татарской пьесе» все идет под псевдонимами. Как член жюри, я абсолютно точно не знаю до конца, кто под каким именем. И, кстати, некоторые, как потом выясняется, проверенные авторы не доходят порой до финала. Но, да, конечно, есть имя, а вместе с именем и мастерство, и это работает. Иногда бывает задаешься вопросом, почему такой-то театр не взял пьесу, выигравшую в конкурсе, а берет в работу пьесу слабее той же тематики местного драматурга.

Материал, с которым можно работать, и приходящий по почте, есть, подтверждает Фаттахова. «Но все же хотят гарантий».

В сказках меньше проблем с распределением ролей. Грибы могут играть мальчики и девочки!. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Нужно обладать неким даром, предвидением...»

— Это самая важная тенденция, наверное, на сегодняшний момент, — продолжает ее Сагитова. — С этим, мне кажется, проблем особо нет, потому что у каждого режиссера есть свой пул драматургов, с которыми он предпочитает работать. Да, стол каждого завлита завален каким-то набором пьес, но чаще всего, особенно в случае современной детской аудитории, что большинство пьес, созданных для них, не отвечают их запросам. Потому что детская аудитория настолько быстро изменчивая, что нужно обладать неким даром, предвидением, чтобы написать эту пьесу и она сработала.

Поэтому и было решено провести конкурс, говорит Сагитова, чтобы из потока выцепить то, что может быть интересно. Она указывает, что в «Алмачуар» несколько номинаций: пьесы для детей (до 10 лет) и пьесы для подростков (от 11 до 16 лет), причем они делятся и по количеству персонажей, до 10 человек и выше.

— В природе пока нет пьес, в которых можно было бы задействовать всех детей в студии, — говорит руководитель студии «Апуш» Алия Файзрахманова. — Причина в том, что до нас детских татарских театров не было. В студиях часто берут переводные произведения, а наша цель — популяризация татарской литературы, творчества, искусства. Мы только однажды поставили перевод — Евгения Шварца. У каждой постановки своя история. К примеру, «Азбуку» мы поставили, потому что в каждой театральной школе есть этюды, где играют животных. И мы решили поставить пьесу по книге Шараповой. Самые успешные для детей пьесы — это сказки. Там большинство героев могут играть и мальчики, и девочки.

По ее словам, в студии планируют ставить пьесы и для подростков: «Я такой материал ищу, драматурги со мной переписываются, надеюсь они меня услышат. На этом «Алмачуар» я надеюсь эти пьесы прочитать. Потому что моя дочь-подросток недавно спросила: почему ты не ставишь спектакли, которые были бы мне интересны? Я говорю: а тебе не интересен «Кечтүк» или «Акбай»? А ей интересны социальные проблемы! Я хочу поставить такую пьесу, видимо, в следующем сезоне, по итогам этого конкурса».