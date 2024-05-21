День в истории 21 мая: принятие ислама Волжской Булгарией, основание ФИФА, праздник полярника
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 21 мая 2024 года
Сегодня в России свой профессиональный праздник отмечают полярники, военные переводчики и инвентаризаторы. 62 года назад родился главный режиссер Татарского академического театра имени Камала Фарид Бикчантаев, 92 года назад в Казани в первый и последний раз выступил Рудольф Нуриев, 123 года назад в Париже была основана ФИФА, 1 102 года назад Волжская Булгария официально приняла ислам. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Брифинг по итогам форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» в Кабмине Татарстана.
- Церемония награждения победителей Республиканского конкурса в сфере журналистики и массмедиа «Бәллүр каләм» — «Хрустальное перо».
- Вечер памяти, посвященный 115-летию со дня рождения татарского писателя-прозаика, публициста, народного писателя РТ Амирхана Еники.
Кто родился: Андрей Сахаров и Галия Кайбицкая
- 1265 — итальянский поэт Данте Алигьери (скончался 14 сентября 1321 года). Вершина творчества Данте — поэма «Комедия», позднее названная «Божественной».
- 1820 — люксембургский поэт, автор текста гимна Люксембурга Мишель Ленц (скончался 8 сентября 1893 года).
- 1860 — нидерландский физиолог, основоположник электрокардиографии Виллем Эйнтховен (скончался 29 сентября 1927 года).
- 1872 — русская писательница и поэтесса, мемуаристка Надежда Тэффи (скончалась 6 октября 1952 года). Среди известных ее произведений — рассказы «Демоническая женщина» и «Ке фер?».
- 1905 — татарская оперная певица Галия Кайбицкая (скончалась 16 мая 1993 года). Галия получила образование в медресе своих родителей. Узнав, что в Казани открывается театральный техникум, не задумываясь, поехала в город с братьями и поступила учиться. В годы Великой Отечественной войны вела большую концертную деятельность, выступая в воинских частях, госпиталях, на передовой.
- 1919 — советская актриса Вера Алтайская (скончалась 28 декабря 1978 года). Она стала популярной благодаря своим ролям в детских сказках и комедиях: «Марья-искусница», «Королевство кривых зеркал», «Морозко», «Варвара-краса, длинная коса» и др.
- 1921 — советский физик, академик Андрей Сахаров (скончался 14 декабря 1989 года). Один из создателей первой советской водородной бомбы. Сахаров известен не только как физик-теоретик, но и как правозащитник и диссидент. Его активная общественная деятельность привела к тому, что в 1975 году ему присвоили Нобелевскую премию мира.
- 1924 — советский и российский писатель Борис Васильев (скончался 11 марта 2013 года). В числе наиболее известных его произведений — «А зори здесь тихие...», «В списках не значился», «Не стреляйте в белых лебедей», «Завтра была война».
- 1937 — советская и грузинская актриса Софико Чиаурели (скончалась 2 марта 2008 года). Лучшие роли сыграла в фильмах: «Не горюй», «Ищите женщину», «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников» и др.
- 1939 — российский писатель, поэт и драматург Ринат Суфиев, более известный как Роман Солнцев (скончался 17 апреля 2007 года). Учился Солнцев в Казанском государственном университете на физическом факультете, после чего работал в Сибири и Красноярском политехническом институте. В 1992 поэт стал соучредителем Союза российских писателей, а в 1993 году основал литературный журнал «День и ночь», где был главным редактором.
- 1945 — создатель, режиссер и продюсер известной телепередачи «Криминальная Россия. Современные хроники» Марк Авербух (скончался 25 октября 2006 года).
- 1949 — советская и российская актриса Любовь Полищук (скончалась 28 ноября 2006 года). Снималась в фильмах «Эзоп», «Тайна «Черных дроздов», «Змеелов», «Если можешь, прости…», «Любовь с привилегиями», «Интердевочка», в сериале «Моя прекрасная няня».
- 1955 — секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. В 2012—2024 годах занимал пост министра обороны России. 12 мая этого года Владимир Путин подписал указ о назначении Шойгу секретарем Совбеза России.
- 1962 — главный режиссер Татарского академического театра имени Камала Фарид Бикчантаев. Начинал как актер. За 17 лет работы режиссером им поставлено более 30 спектаклей в разных театрах. C 2011 года — председатель Союза театральных деятелей Татарстана.
Кто скончался: Кузьма Минин и Иван Конев
- 1616 — русский военный и политический деятель, национальный герой России Кузьма Минин (точная дата рождения неизвестна). Деятель русского национально-освободительного движения в Смутное время, организатор и один из руководителей второго народного ополчения в период борьбы русского народа против польской и шведской интервенции начала XVII века, соратник князя Дмитрия Пожарского. Зимой 1615 года в Поволжье произошло восстание татар и черемисов, после подавления которого в Казань был отправлен Минин для выяснения причин недовольства и сыска зачинщиков.
- 1786 — шведский химик-фармацевт, первооткрыватель кислорода Карл Шееле (родился 9 декабря 1742 года).
- 1973 — советский военачальник, маршал Советского Союза Иван Конев (родился 28 декабря 1897 года). Во время Великой Отечественной войны войска под его командованием успешно действовали в битве за Москву, во многих оборонительных и наступательных операциях, в Курской битве, в Корсунь-Шевченковской операции, в результате которой была уничтожена крупная группировка немецких войск. Также с именем Конева связаны и блестящие победы на заключительном этапе войны в Висло-Одерской, Берлинской и Пражской операциях.
- 1991 — премьер-министр Индии в 1984—1989 годах Раджив Ганди (родился 20 августа 1944 года).
- 2018 — татарский писатель, литературный критик и поэт Амир Махмудов (родился 28 июня 1947 года). Он исследователь творчества Мусы Джалиля, выпустил сборник стихов «Торжество красоты», «Вечная музыка».
Праздники: дни полярника, военного переводчика и инвентаризатора в России
- Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. Был учрежден в декабре 2002 года Генеральной Ассамблеей ООН. Сегодня этот праздник отмечается во многих странах мира, что позволяет людям глубже осознать ценности культурного разнообразия и дает возможность развивать сотрудничество между народами.
- Международный день чая. Был провозглашен в декабре 2019 года Генеральной Ассамблеей ООН. В первую очередь мероприятия, посвященные его празднованию, проводятся в регионах произрастания чая и его производства. А основными мировыми производителями чая сегодня остаются четыре государства: Китай, Индия, Кения и Шри-Ланка.
- День инвентаризатора (День работника БТИ) в России. Дата выбрана не случайно: формально считается, что история российской инвентаризации началась 21 мая 1927 года, когда Экономическое совещание при Совете труда и обороны РСФСР приняло постановление «Об утверждении Положения об инвентаризации имущества местных Советов».
- День полярника в России. Был установлен указом президента России в мае 2013 года в знак признания заслуг людей этой профессии. Дата приурочена к началу работы первой научно-исследовательской экспедиции полярной дрейфующей станции «Северный полюс — 1». Эксперты полагают, что учреждение праздника позволит повысить престижность работы в Арктике и Антарктике, а также привлечет к работе в полярных районах высококвалифицированные кадры.
- День военного переводчика в России. Дата выбрана в связи с тем, что 21 мая 1929 года заместитель народного комиссара по военным и морским делам и председателя РВС СССР Иосиф Уншлихт подписал приказ «Об установлении звания для начсостава РККА «Военный переводчик». Праздник начали отмечать с 2000 года по инициативе Клуба выпускников Военного института иностранных языков, который в настоящее время входит в состав Военного университета Министерства обороны РФ.
- День Тихоокеанского флота ВМФ России. Дата приурочена к учреждению в 1731 году Охотской военной флотилии и Охотского военного порта — первой постоянно действующей военно-морской единицы России на Тихом океане.
События в истории: Волжская Булгария приняла ислам, Рудольф Нуриев в Казани
- 922 — 21 мая считается датой официального принятия Волжской Булгарией ислама в качестве государственной религии. В честь 1090-летнего юбилея в 2012 году в Болгаре открыли музейно-выставочный комплекс «Памятный знак в честь принятия ислама волжскими булгарами в 922 году». На сегодняшний день там можно увидеть самый большой в мире Коран, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Весит изготовленное итальянскими мастерами религиозное писание размером 2 на 1,5 метра 500 кг. Там же можно посетить «Музей Корана» и ознакомиться с мозаичным панно, рассказывающим о дне принятия ислама волжскими болгарами в 922 году и церемонии встречи болгарского хана Алмуша с делегацией багдадского халифа.
- 1502 — испанский мореплаватель Жуан да Нова открыл остров Святой Елены. Вскоре он стал стратегически важным объектом, так как служил пунктом снабжения водой и продовольствием морских судов на пути в Индию. Но особенно известен остров Святой Елены, как место ссылки Наполеона Бонапарта в 1815—1821 годах, где английское правительство держало его в плену, здесь же бывший император и скончался в 1821 году.
- 1864 — в Москве было основано первое исправительно-учебное заведение для малолетних преступников — Рукавишниковский приют.
- 1881 — американская медсестра Клара Бартон учредила Американский Красный Крест.
- 1904 — в Париже была основана Международная федерация футбола — ФИФА. Главной целью ее создания было объединить национальные футбольные федерации и способствовать проведению соревнований мирового уровня. В настоящее время ФИФА превратилась в глобальное футбольное сообщество, объединяющее 211 национальных футбольных ассоциаций. Под ее эгидой проходят все футбольные турниры всемирного масштаба, в числе которых чемпионат мира ФИФА, аналогичный турнир среди женщин, молодежные и юношеские турниры, Кубок конфедераций и клубный чемпионат мира.
- 1937 — полярная воздушная экспедиция Академии наук СССР добралась до Северного полюса, где высадила на дрейфующую льдину научную станцию «Северный полюс — 1». Официально ее открыли лишь спустя пару недель — 6 июня. «Северный полюс — 1» плавал 274 дня, до тех пор, пока станцию и ученых не пришлось эвакуировать из-за трещины на льдине, образовавшейся при шторме. В общей сложности станция проплыла 2,5 тыс. км. После экспедиции ее научному составу присвоили ученые степени, а возглавлявшему ее Ивану Папанину и Отто Шмидту дали звания Героев Советского Союза. Остальные участники получили ордена Ленина.
- 1958 — Татарский обком КПСС принял постановление «О состоянии и мерах улучшения работы татарских общеобразовательных школ», в котором призвал покончить с недооценкой роли и значения национальных образовательных учреждений. Работу по развитию татарских школ развернул первый секретарь татарского обкома КПСС Семен Игнатьев.
- 1992 — знаменитый балетмейстер Рудольф Нуриев в первый и последний раз выступил на сцене Татарского театра оперы и балета: маэстро продирижировал спектаклем «Щелкунчик». Постановка имела огромный успех: публика аплодировала стоя. После Нуриев поблагодарил зрителей и выразил восхищение городом и его культурным наследием. С 1993 года международный фестиваль классического балета, ежегодно проводящийся в Казани, носит имя танцора.
- 2006 — в Черногории состоялся референдум о независимости. После этого Государственный Союз Сербии и Черногории прекратил свое существование, Сербия стала его правопреемницей.
- 2008 — «день йода» в Санкт-Петербурге. По городу распространилась волна слухов о якобы произошедшем на Ленинградской АЭС выбросе в атмосферу радиоактивных веществ. В аптеках Санкт-Петербурга был раскуплен весь запас йодсодержащих препаратов.
- 2010 — был основан российский инновационный фонд «Сколково».
- 2020 — в Казани было завершено строительство торгово-развлекательного комплекса KazanMall, который стал самым крупным в столице республики. Общая площадь здания составила 137,7 тыс. кв. метров.