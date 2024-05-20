Татарстан занял 14-е место в рейтинге регионов России по динамике роста медианной зарплаты

Фото: Максим Платонов

Татарстан занял 14-е место среди регионов России по темпам роста медианной заработной платы за первый квартал 2024 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Центра экономических исследований «РИА Рейтинг».

Согласно исследованию, через 5,9 года больше половины жителей Татарстана будут получать зарплату свыше 100 тысяч рублей. Спустя 2,9 года более четверти преодолеют эту отметку, а через 9 лет 75% татарстанцев будут зарабатывать более 100 тыс. рублей.

По данным Татарстанстата, средняя заработная плата в Татарстане в январе 2024 составила 63 410 рублей. Лидерами по уровню зарплат стали работники в сфере добычи полезных ископаемых — их средняя зарплата составила 101 596 рублей.

Лидеры по динамике зарплат — жители Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, а также Магаданской области. В пятерку также вошли Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа. За ними следуют Мурманская область, Республика Саха (Якутия), Иркутская область, Красноярский край и Москва.

Исследование показало, что через 2,5 года четверть населения России будет получать зарплату свыше 100 тысяч рублей и более (с учетом покупательной способности в регионе), через 6,8 года эту отметку преодолеет половина населения страны, а через 10,8 года более 75% россиян.

Напомним, по сравнению с прошлым годом зарплаты в Татарстане выросли на 16 тысяч рублей. Также среди регионов ПФО Татарстан находится на первом месте по росту зарплат. Кроме того, работодатели округа стали больше искать вахтовиков: за январь — апрель 2024 года количество вакансий, предлагающих работу вахтовым методом, выросло на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».