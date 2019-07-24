Актер Рутгер Хауер умер на 76-м году жизни

Сегодня в Нидерландах скончался Рутгер Хауэр. 75-летний актер умер у себя дома еще 19 июля после непродолжительной болезни.

Сегодня Хауэр был похоронен, передает Variety со ссылкой на его агента Стива Кениса.

Рутгер Хауэр получил известность благодаря фильму Пола Верховена «Турецкие сладости» 1973 года. Однако по-настоящему прославили актера такие картины как «Бегущий по лезвию» и «Слепая ярость». Он также снимался в лентах «Зов предков», «Ночные ястребы» и сериалах «Десятое королевство» и «Великий Мерлин». В 1988 году Хауэр получил «Золотой глобус» за роль второго плана в фильме «Побег из Собибора».