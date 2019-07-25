Ритейлеры могут объявить бойкот системе быстрых платежей от ЦБ

Крупный ритейл готов отказаться от продвигаемой Центробанком системы быстрых платежей (СБП). Компании не устраивает доля, которая будет отходить банкам.

Соответствующее письмо направили ассоциации компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной.

Система, позволяющая платить по QR-коду, предусматривает тарифы в 0,2–0,7% от суммы оплаченных через СБП покупок и услуг, пишут «Ведомости».

Ритейлеры считают, что система бысрых платежей должна усилить конкуренцию на платежном рынке и сделать прием безналичных дешевле. Сейчас за прием карт (эквайринг) торговые точки, по данным АКОРТ, платят банкам 1–3% от суммы операций.

Ранее сообщалось, что банки лоббируют увеличение комиссии СБП платы с 0,4% до 1%.

