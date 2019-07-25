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Экономика

Ритейлеры могут объявить бойкот системе быстрых платежей от ЦБ

02:26, 25.07.2019
Ритейлеры могут объявить бойкот системе быстрых платежей от ЦБ
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Крупный ритейл готов отказаться от продвигаемой Центробанком системы быстрых платежей (СБП). Компании не устраивает доля, которая будет отходить банкам.

Соответствующее письмо направили ассоциации компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной.

Система, позволяющая платить по QR-коду, предусматривает тарифы в 0,2–0,7% от суммы оплаченных через СБП покупок и услуг, пишут «Ведомости».

Ритейлеры считают, что система бысрых платежей должна усилить конкуренцию на платежном рынке и сделать прием безналичных дешевле. Сейчас за прием карт (эквайринг) торговые точки, по данным АКОРТ, платят банкам 1–3% от суммы операций.

Ранее сообщалось, что банки лоббируют увеличение комиссии СБП платы с 0,4% до 1%.

ЭкономикаБанкиБизнесРозничная торговля
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