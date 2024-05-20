В Казани на каникулы уйдут более 170 тысяч детей

Фото: Максим Платонов

В Казани на каникулы уйдут более 170 тысяч детей. Об этом сообщила председатель комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани Алия Загидуллина. Так, 1 июня в Казани пройдет День защиты детей, а уже через две недели начнутся летние каникулы, которые продлятся 92 дня.

В рамках проекта «Лето во дворах» в парках и скверах Казани будут проведены занятия и мастер-классы. Всего в столице Татарстана планируется организовать не менее пяти площадок для проведения этих мероприятий, где смогут принять участие более тысячи детей.

Особое внимание уделяется организации детского отдыха.

— В городе запланировано открыть девять лагерей, где смогут отдохнуть 15 123 ребенка. Все нуждающиеся дети получат бесплатные путевки, — отметила Загидуллина.

Все о лагерях, тематических сменах и о том, кому летний досуг и оздоровление ребенка полностью или частично оплатят из бюджета, можно узнать в материале «Реального времени».

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Олег Исаков