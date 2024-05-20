Товарооборот России и Индии в первом квартале достиг рекордных 17,5 миллиарда долларов

Фото: Илья Репин

Товарооборот между Россией и Индией значительно увеличился в первом квартале 2024 года. Согласно расчетам РИА «Новости» по данным индийского министерства промышленности и торговли, общий объем торговли в этот промежуток времени между двумя странами достиг рекордных $17,5 млрд.

Рост торговли между Россией и Индией составил 5% в годовом выражении. В январе объем торговли составил $6 млрд, в феврале — $5,2 млрд. Однако в марте показатели выросли на 7,6% по сравнению с прошлым годом и достигли $6,3 млрд. Это лишь немногим уступает рекордному показателю мая прошлого года.

Россия остается вторым главным поставщиком товаров в Индию, уступая только Китаю. В первом квартале Россия поставила в Индию товаров на сумму $16,3 млрд, что на $700 млн больше, чем годом ранее. Экспорт индийских товаров в Россию в январе — марте увеличился на 22% — до $1,2 млрд, но Россия остается лишь 28-м получателем индийских товаров.

Стоит отметить, что главным торговым партнером Индии в первом квартале стал Китай — взаимная торговля между этими странами выросла на 9,6%, до $29,5 млрд. При этом индийско-американский товарооборот сократился на 3,8% и составил $29,4 млрд. ОАЭ заняли третье место, увеличив товарооборот с Индией на 25% до $26,1 млрд. Пятерку лидеров замыкает Саудовская Аравия, чей товарооборот с Индией уменьшился на 8,3% и составил $12,2 млрд.

Напомним, что экономика России заняла десятое место среди крупных экономик мира по темпам роста в долларовом выражении с начала XXI века. ВВП России за 23 года вырос в 7,7 раза — до чуть больше 2 триллионов долларов с 260 миллиардов в конце прошлого века.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».