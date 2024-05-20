Средняя цена новых авто в Татарстане приблизилась к 3 млн рублей

Фото: Максим Платонов

По итогам четырех месяцев 2024 года в Татарстане не было зафиксировано существенного роста средних цен на новые автомобили. Средний чек приблизился к 3 млн рублей, а рост предложения на рынке опережает спрос.

Средняя цена на новые машины в республике в январе — апреле 2024 г. практически не изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РБК Татарстан в пресс-службе «Авито.Авто». Она составила 2,9 млн руб.

Аналитики отметили, что среди топ-10 моделей новых авто серьезного падения цен не зафиксировано. Однако есть ряд моделей, цены на которые за год практически не изменились (динамика в пределах 5% в обе стороны).

Среди них Lada Vesta со средним ценником в 1,65 млн руб., Haval Jolion со средней ценой порядка 2,47 млн руб. и Chery Tiggo 4 Pro — 2,4 млн руб. В службе обратили внимание, что наиболее заметно среди десятки наиболее востребованных марок новых автомобилей в Татарстане уменьшилась средняя цена на продукцию китайского бренда Haval — минус 10,6%. По итогам января — апреля этого года она составила 2,69 млн руб.

При этом, АвтоВАЗ поднял цены на ряд моделей Lada, кроме семейства Vesta.

Так, стоимость Niva Travel увеличилась на 4,3% и теперь составляет 1,25 млн рублей. Niva Legend подорожала на 6% — до 881 тыс. рублей. При этом цены на автомобили семейства Vesta остались прежними.

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