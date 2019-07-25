В России количество кредитов наличными выросло на 25%
По итогам первой половины 2019 года объем выданных в России кредитов наличными достиг 2,2 трлн рублей. По сравнению с I полугодием 2018-го этот показатель вырос на 25%.
Их средний размер увеличился с 249 до 269 тысяч рублей, пишут «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
Согласно сведениям Центробанка, на 25,7% выросло количество кредитов без залога (большая часть таких займов выдается наличными).
Эксперты убеждены, что займы требуются россиянам для поддержания уровня жизни или рефинансирования предыдущих долгов.АналитикаЭкономикаБанки
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