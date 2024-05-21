Минниханов поздравил мусульман с Днем официального принятия ислама Волжской Булгарией

Фото: Динар Фатыхов

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов поздравил мусульман с праздником — Днем официального принятия ислама в Волжской Булгарии.

В своем обращении он отметил историческую значимость события, произошедшего в 922 году. Он подчеркнул, что более 11 веков назад предки сделали свой исторический выбор, который предопределил судьбу татарского народа и оказал влияние на развитие всей мусульманской цивилизации.

— Здесь — на берегах Волги — сформировалось уникальное общекультурное пространство с взаимопроникновением культур и тесным межконфессиональным взаимодействием. Сегодня возрожденный Болгар вновь является центром притяжения для религиозных, государственных и общественных деятелей, ученых и представителей культуры, многочисленных гостей со всего мира. «Изге Болгар жыены» служит ярким свидетельством преемственности поколений, подлинного патриотизма, приверженности традиционным духовным ценностям. Все это приобретает особое звучание в Год семьи, объявленный президентом Российской Федерации В.В. Путиным, — обратился Минниханов.

Он отметил, что новый импульс межрелигиозному диалогу и международному сотрудничеству дали мероприятия, прошедшие на днях в Казани: экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum», заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» и Всероссийский форум татарских религиозных деятелей.

Напомним, 19 мая в древнем городе Болгар состоялось праздничное мероприятие «Изге Болгар Жыены», посвященное принятию ислама Волжской Булгарией. В нем приняли участие свыше 20 тысяч гостей.

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Рената Валеева