В Татарстане к концу недели ожидают заморозки и резкое повышение до +25 градусов

Фото: Максим Платонов

В выходные дни на территории Татарстана под влиянием антициклона отмечалась переменчивая погода. Днем температуры повышались до +12..+19˚С, ночью в основном было от 0 до +8˚С, местами наблюдались заморозки в воздухе и на почве до -4˚С.



По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу, 24 мая, в регионе под влиянием антициклона ожидается холодная погода с ночными температурами от 0 до +3˚C, местами в воздухе и на почве с заморозками до -3˚C, днем ожидается не выше +13..+18˚С.

Однако в субботу, 25 мая, в ночные часы прогнозируется от +3 до +8˚С, а днем воздух прогреется до +20..+25˚С. Также по информации Гидрометцентра республики, осадков в эти дни не ожидается.