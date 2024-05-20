Более 80 организаций Татарстана зарегистрировались на «Кросс корпораций» 2024 года

В Казани 30 мая 2024 года пройдет «Кросс корпораций». На сегодняшний день на турнир заявились более 80 организаций Татарстана. Об этом сообщил глава администрации Кировского и Московского районов Казани Владимир Жаворонков.

— «Кросс корпораций» — это не просто спортивное мероприятие, это возможность проявить свою активную позицию, бросить вызов себе и своим коллегам, а также продемонстрировать уверенность в своих силах, — отметил Жаворонков.

Соревнование будет состоять из командного забега на 3 км с препятствиями. В команде могут участвовать сотрудники от 18 лет, которые проработали в организации более 3 месяцев. Минимальное количество участников команды — 6 человек, при этом должно быть как минимум 2 девушки.

О том, как пройдет мероприятие, чем будут угощать работников предприятий и что было в прошлом году, — можно узнать в расширенном материале «Реального времени».

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