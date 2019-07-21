День в истории: явление Казанской иконы Божией Матери, 120 лет со дня рождения Хемингуэя, издание седьмой книги о Гарри Поттере

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые произошли 21 июля.



В этот день в 1579 году произошло явление Казанской иконы Божией Матери. Сегодня в столице Татарстана пройдет крестный ход. Чудотворный образ пронесут от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви.

В 356 году до н. э., в ночь с 20 на 21 июля, Герострат сжег храм Артемиды в Эфесе.

В 1904 году было завершено строительство Великой Сибирской магистрали, которое длилось 13 лет. Официально железную дорогу открыли 1 января 1905 года.

В 1917 году Александр Керенский возглавил Временное правительство.

В этот день в 1941 году произошел первый налет люфтваффе на Москву.

В 2007 году на английском языке была издана седьмая книга о Гарри Поттере — «Гарри Поттер и Дары Смерти».

В этот день в 356 году до н. э. родился полководец Александр Македонский.

В 1899 году родился американский писатель, лауреат «Нобелевской премии» Эрнест Хемингуэй. Сегодня 120 лет со дня его рождения.

21 июля состоятся выборы в Верховную раду Украины IX созыва.

