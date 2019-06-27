В центре Казани 21 июля пройдет крестный ход

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери пройдет в столице Татарстана 21 июля. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии Казани.

Святыню пронесут от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви. В связи с этим будет временно запрещено движение и стоянка транспортных средств по проезжей части в центре города.

Ограничения будут действовать с 10.00 до 13.00, а также с 6.00 до 13.00. Полный список перекрытия участков дорог размещен на портале городской администрации Казани.

Напомним, ранее в мэрии Казани объяснили причины ремонта булыжной мостовой на Кремлевском спуске.