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В центре Казани 21 июля пройдет крестный ход

09:24, 27.06.2019 1
В центре Казани 21 июля пройдет крестный ход
Фото: realnoevremya.ru

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери пройдет в столице Татарстана 21 июля. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии Казани.

Святыню пронесут от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви. В связи с этим будет временно запрещено движение и стоянка транспортных средств по проезжей части в центре города.

Ограничения будут действовать с 10.00 до 13.00, а также с 6.00 до 13.00. Полный список перекрытия участков дорог размещен на портале городской администрации Казани.

Напомним, ранее в мэрии Казани объяснили причины ремонта булыжной мостовой на Кремлевском спуске.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:15
    У религиозников одурманивающих свой народ какие то особые права, Как митинг провести не добьешься разрешения,а здесь даже хождение по проезжей части.
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