Исландец Хаукур Палссон стал новичком УНИКСа

Казанский УНИКС объявил о подписании контракта с исландским форвардом Хаукуром Палссоном. Соглашение подписано по схеме 1+1, сообщает официальный твиттер клуба.

Игрок родился 18 мая 1992 года в Рейкьявике. Его рост 1 метр 98 сантиметров, профессиональную карьеру начал в 2007 году. Поиграл за испанскую «Басконию», французский «Нантье», шведский «Лулео» и ряд исландских клубов. Был участником Евробаскетов 2015 и 2017 годов в составе сборной Исландии.

Напомним, что сегодня УНИКС покинули Трент Локетт и Мелвин Эджим, а также были продлены контракты сразу с четырьмя игроками.

Ранее было сообщение об уходе ряда ключевых игроков: клуб покинул Пиеррия Хенри, а за день до этого УНИКС объявил о расставании с сенегальцем Морисом Ндуром. В середине июня официальный сайт сообщил об уходе капитана команды Антона Понкрашова. Еще чуть ранее клуб покинул Максим Шелекето.

Из прошлогоднего состава в УНИКСе остались защитники Павел Сергеев и Евгений Колесников.

