УНИКС объявил об уходе Мориса Ндура

Казанский УНИКС на своем официальном сайте объявил об уходе сенегальского форварда Мориса Ндура.



«Форвард Морис Ндур покидает клуб по истечении контракта.

Мы благодарим его за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.



Напомним, что сенегалец пришел в казанский клуб в 2017 году. Ранее Ндур играл за мадридский «Реал», за «Нью-Йорк Никс» в НБА и за «Вестечер Никс» в американской D-лиге. В минувшем сезоне Морис был признан лучшим по игре в защите в сезоне-2018/19 в Единой лиге ВТБ.



В минувшее воскресенье УНИКС также сообщил об уходе капитана команды Антона Понкрашова.

В апреле Морис Ндур дал большое интервью «Реальному времени».

