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УНИКС объявил об уходе Мориса Ндура

17:59, 20.06.2019
УНИКС объявил об уходе Мориса Ндура
Фото: unics.ru

Казанский УНИКС на своем официальном сайте объявил об уходе сенегальского форварда Мориса Ндура.

«Форвард Морис Ндур покидает клуб по истечении контракта.
Мы благодарим его за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Напомним, что сенегалец пришел в казанский клуб в 2017 году. Ранее Ндур играл за мадридский «Реал», за «Нью-Йорк Никс» в НБА и за «Вестечер Никс» в американской D-лиге. В минувшем сезоне Морис был признан лучшим по игре в защите в сезоне-2018/19 в Единой лиге ВТБ.

В минувшее воскресенье УНИКС также сообщил об уходе капитана команды Антона Понкрашова.

В апреле Морис Ндур дал большое интервью «Реальному времени».

СпортБаскетбол Татарстан
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