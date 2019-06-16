УНИКС объявил об уходе Антона Понкрашова

Фото: "Реальное время"

Казанский УНИКС на своём официальном сайте объявил об уходе капитана команды, Антона Понкрашова.





«Антон Понкрашов покидает БК УНИКС по завершению контракта. Мы благодарим капитана за пять лет прекрасной игры и желаем удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Напомним, что Понкрашов выступал за казанский клуб с 2014 года. 33-летний игрок на протяжении нескольких сезонов был капитаном команды. Ранее в составе сборной России становился чемпионом Европы в 2007 году, бронзовым призером Олимпийских игр в 2012 году, многократный чемпион России разных лет. С УНИКСом играл в финале Единой лиги ВТБ в 2016 году.

О новой команде Понкрашова пока не сообщается.