УНИКС покинули Локетт и Эджим, продлены контракты с четырьмя игроками

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УНИКС объявил об очередных изменениях в составе. Команду покинули защитник Трент Локетт и форвард Мелвин Эджим. Продлили свои соглашения на сезон сразу четверо игроков: защитники Джамар Смит и Эрик Макколум, форварды Костас Каймакоглу и Реймар Морган, сообщает официальный сайт казанского клуба.

— По истечении контракта покидает наш клуб форвард Мелвин Эджим. Несмотря на череду травм в начале сезона, Мелвин внес огромный вклад в победы УНИКСа за эти годы. Мы благодарим форварда за трудолюбие и превосходную игру и желаем успехов в будущем, — говорится в сообщении клуба об уходе Эджима.

— Защитник Трент Локетт покидает наш клуб после двух лет игры. В составе нашего клуба Трент стал бронзовым призером чемпионата России и помог УНИКСу стать третьим в Кубке Европы и Единой лиге ВТБ. Мы благодарим защитника за неоценимый вклад и желаем успехов в дальнейшей карьере, — так в клубе прокомментировали уход Локетта.

Ранее казанцы сообщили об уходе ряда ключевых игроков: клуб покинул Пиеррия Хенри, а за день до этого УНИКС объявил о расставании с сенегальцем Морисом Ндуром. В середине июня официальный сайт сообщил об уходе капитана команды Антона Понкрашова. Еще чуть ранее клуб покинул Максим Шелекето.

Из прошлогоднего состава в УНИКСе остались защитники Павел Сергеев и Евгений Колесников.

