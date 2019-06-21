Пиеррия Хенри покинул УНИКС

Казанский УНИКС на своем официальном сайте объявил об уходе американского защитника Пиеррии Хенри.



«Наш клуб покидает Пиеррия Хенри. Мы благодарим игрока за вклад и желаем удачи в будущей карьере», — говорится в сообщении.



Напомним, что американец пришел в казанский клуб в 2018 году. Большую часть второй половины сезона Хенри пропустил из-за травмы. Ранее Пиеррия выступал за грузинскую «Виту», немецкий «Ратиофарм Ульм», израильский «Хапоэль Элиат» и турецкий «Тофаш».



Накануне казанский клуб объявил о расставании с сенегальцем Морисом Ндуром. В минувшее воскресенье УНИКС также сообщил об уходе капитана команды Антона Понкрашова. Еще чуть ранее клуб покинул Максим Шелекето.

