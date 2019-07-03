УНИКС продлил контракты с двумя игроками

Казанский УНИКС объявил о продлении контрактов с защитниками Колесниковым и Сергеевым.

— Защитники Евгений Колесников и Павел Сергеев остаются в команде. Клуб подписал новое соглашение с Евгением Колесниковым по системе 1+1.

Также клуб воспользовался опцией в контракте с Павлом Сергеевым и пролонгировал действующее соглашение, — сообщается на официальном сайте баскетбольного клуба.

33-летний Колесников играет в УНИКСе с 2017 года. До этого выступал за казанцев в сезоне 2013/14.

31-летний Сергеев также выступает за команду с 2017 года. Ранее играл за УНИКС сразу два раза: в сезоне 2007/08 и с 2012 по 2014 годы.

Ранее казанцы сообщили об уходе ряда ключевых игроков: клуб покинул Пиеррия Хенри, а за день до этого УНИКС объявил о расставании с сенегальцем Морисом Ндуром. В середине июня официальный сайт сообщил об уходе капитана команды Антона Понкрашова. Еще чуть ранее клуб покинул Максим Шелекето.

