Год назад правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста

Год назад, 16 июня 2018 года, правительство внесло в Государственную думу законопроект о пенсионной реформе в России.

Документ вводит постепенное повышение пенсионного возраста для большинства граждан с 1 января 2019 года. Изначально предполагалось повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Ко второму чтению президент России Владимир Путин предложил поднять «планку» для женщин не до 63, а до 60 лет.

Российский лидер подписал закон о пенсионной реформе 3 октября 2018 года.

Согласно опросу «Левада-центра», одним из важнейших событий ушедшего года россияне назвали повышение пенсионного возраста. Глава Минфина РФ Антон Силуанов назвал неожиданной реакцию россиян на повышение пенсионного возраста.

По данным ФОМа, из-за внесения и продвижения законопроекта снизились электоральные рейтинги Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева. Последний назвал решение по пенсионному возрасту самым трудным за десятилетие.

Также законопроект о пенсионной реформе вызвал протесты. В том числе митинги прошли 9 сентября.