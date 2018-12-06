Медведев назвал решение по пенсионному возрасту самым трудным за десятилетие

Решение об увеличении пенсионного возраста в России с 2019 года было самым непростым для власти за последние десятилетия. При этом изменений по решению в ближайшее время не предполагается.



«Мы с вами понимаем, что такие решения не могут пересматриваться часто. Очевидно, что и это решение рассчитано на длительную перспективу», — передает ТАСС со ссылкой на премьер-министра России Дмитрия Медведева.

По его словам, принятое решение об увеличении возраста выхода на пенсию было компромиссным, в частности, для женщин оно составит не восемь, а пять лет, для ряда категорий граждан сохранены льготы и меры поддержки.

«Каждый год в течение шести лет пенсия будет расти на 1 тыс. рублей. Мы бы не смогли этого обеспечить, если бы не эти решения [пенсионная реформа]», — добавил глава правительства.

Ранее депутаты Госдумы, за исключением представителей фракции «Единая Россия», подписали обращение в Конституционный суд. Чиновники планируют обжаловать основные положения закона о повышении пенсионного возраста.

Напомним, соответствующий закон президент России Владимир Путин подписал 3 октября. Он предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста с 1 января 2019 года на 5 лет — до 65 мужчинам и 60 лет женщинам.

