Глава Минфина РФ назвал неожиданной реакцию россиян на повышение пенсионного возраста

Первый вице-премьер РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов назвал рассмотрение вопроса о пенсионном законодательстве наиболее тяжелым в работе правительства в 2018 году.

«Не рассчитывал, не думал, что обсуждение в обществе этой темы будет проходить так сложно. Очевидно, что пенсии необходимо повышать, в бюджете необходимых для этого средств не найти без ущерба для других отраслей — здравоохранения, образования, обороны… Тем не менее предложение правительства было воспринято очень тяжело, и несмотря на все корректировки, которые были сделаны после широкого обсуждения в обществе, с парламентариями, напряжение осталось. Однако и сейчас прекрасно понимаю, что это все равно нужно было делать», — сообщил он в интервью «Коммерсанту».

Напомним, то с 1 января 2019 года в России повысился возраст выхода на пенсию в рамках реформы пенсионной системы. Так, для женщин пенсионный возраст повышается с 55 до 60 лет, для мужчин — с 60 до 65 лет.

Подробнее об этом и других законах, которые вступили в силу в январе 2019 года, — в материале «Реального времени».