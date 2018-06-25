Электоральные рейтинги Путина и Медведева упали из-за грядущей пенсионной реформы

Электоральные рейтинги президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева снизились на прошлой неделе из-за грядущей пенсионной реформы. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ФОМом.

Электоральный рейтинг президента Владимира Путина за неделю снизился с 62 до 54%, число доверяющих ему — с 75 до 67%, а одобряющих его деятельность — с 75 до 69%.

Работой премьера Дмитрия Медведева довольны 31% опрошенных против 34% неделей ранее. При этом доверяют ему 29% респондентов (33%), не доверяют — 60% (55%), пишут «Ведомости».

Напомним, что Госдума РФ осенью примет законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. В результате этого средняя пенсия в 2019 году может вырасти до 15,4 тыс. рублей.