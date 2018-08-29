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Путин предложил повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет вместо 63 лет

12:09, 29.08.2018
Путин предложил повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет вместо 63 лет
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин предложил повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65 лет. Об этом глава государства заявил во время официального телеобращения.

«Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин», — объяснил президент.

«Понимаю, насколько важны, значимы эти вопросы для миллионов людей», — добавил он.

Он подчеркнул, что пенсионная система России основана на солидарном принципе. Президент также напомнил о демографическом спаде 1990-х, который привел к снижению трудоспособного населения.

Ранее сообщалось, что Путин может объявить о смягчении пенсионной реформы. Напомним, что 19 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. В нем предлагается повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Позднее в Совфеде РФ предложили увязать размер пенсии с возрастом выхода на нее.

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