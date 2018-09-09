В России массово задержали участников акций против пенсионной реформы
В России массово задерживают участников акции против пенсионной реформы.
В «Новой газете» появилась информация о задержании бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Однако, по данным очевидцев, он сам сел в автомобиль полицейских вслед за задержанными активистами. Остальным участникам протестной акции разрешили идти дальше в сторону Октябрьской площади.
Митингующих и активистов задерживают на акциях по всей стране:
- в Конаково задержали местного координатора движения «Голос» Артема Важенкова;
- в центре Москвы — участницу Pussy Riot Веронику Никульшину, бывшего главу московского штаба Алексея Навального Николая Ляскина, юриста ФБК Любовь Соболь;
- в Ярославле — заместителя координатора штаба Навального Александра Смирнова;
- в Екатеринбурге — координатора штаба Навального Дениса Михайлова и сотрудника штаба Илью Гантварга;
- в Уфе полиция — координатора штаба Навального Лилию Чанышеву;
- в Новосибирске — неизвестное количество человек и главу местного штаба Навального Сергея Бойко;
- в Томске — координатора местного штаба Навального Ксению Фадееву;
- в Хабаровске — 12 человек, в том числе Илью Ермолаева;
Перед началом акций, по предварительным данным, задержали 48 человек.Происшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым