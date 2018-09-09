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В России массово задержали участников акций против пенсионной реформы

14:17, 09.09.2018
В России массово задержали участников акций против пенсионной реформы
Фото: скриншот видео

В России массово задерживают участников акции против пенсионной реформы.

В «Новой газете» появилась информация о задержании бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Однако, по данным очевидцев, он сам сел в автомобиль полицейских вслед за задержанными активистами. Остальным участникам протестной акции разрешили идти дальше в сторону Октябрьской площади.

Митингующих и активистов задерживают на акциях по всей стране:

  • в Конаково задержали местного координатора движения «Голос» Артема Важенкова;
  • в центре Москвы — участницу Pussy Riot Веронику Никульшину, бывшего главу московского штаба Алексея Навального Николая Ляскина, юриста ФБК Любовь Соболь;
  • в Ярославле — заместителя координатора штаба Навального Александра Смирнова;
  • в Екатеринбурге — координатора штаба Навального Дениса Михайлова и сотрудника штаба Илью Гантварга;
  • в Уфе полиция — координатора штаба Навального Лилию Чанышеву;
  • в Новосибирске — неизвестное количество человек и главу местного штаба Навального Сергея Бойко;
  • в Томске — координатора местного штаба Навального Ксению Фадееву;
  • в Хабаровске — 12 человек, в том числе Илью Ермолаева;

Перед началом акций, по предварительным данным, задержали 48 человек.

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