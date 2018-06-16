Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформе

Правительство внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформе, сообщает «РИА Новости».



О намерении внести законопроект сегодня, 16 июня стало известно еще вчера. Предполагается, что совет Госдумы собирается изучить данный вопрос 18 июня, после чего направит его в законодательные собрания регионов.

Ранее правительство одобрило законопроекты о повышении пенсионного возраста. Напомним, Кабмин предложил повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.