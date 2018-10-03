Путин подписал закон о пенсионном возрасте

Президент России Владимир Путин подписал закон о пенсионном возрасте. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Законопроект предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста с 1 января 2019 года на 5 лет — до 65 и 60 лет (мужчины и женщины соответственно), а также право на досрочный выход на пенсию для граждан, имеющих страховой стаж 42 и 37 лет (мужчины и женщины соответственно).

Кроме того, закон предполагает новый порядок индексации страховых пенсий — выше уровня инфляции.

Напомним, сегодня законопроект одобрил Совет Федерации. Ранее сам Путин обозначил ряд поправок ко второму чтению законопроекта о пенсионной реформе в Госдуме.