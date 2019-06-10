Главное за выходные: федеральный Сабантуй в Новосибирске, итоги ПМЭФ-2019, дата прямой линии с Путиным

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей прошедших выходных на утро понедельника, 10 июня.

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в праздновании федерального Сабантуя в Новосибирске. Также он подписал соглашение о сотрудничестве регионов с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

Стоит отметить, что абсолютным батыром федерального Сабантуя в Новосибирске стал борец из Татарстана Раиль Нургалиев, который принимал участие в состязании батыров в весовой категории до 100 кг. Другой борец из Татарстана, Лениз Абдуллин, стал обладателем главного приза федерального Сабантуя — автомобиля Volkswagen Polo.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019) было заключено 650 соглашений на сумму 3,1 трлн рублей. Самыми многочисленными делегациями на форуме стали китайская и американская. Для Башкирии итогом форума стало подписание инвестиционных соглашений на общую сумму 81,82 млрд рублей. Это на 50 млрд рублей больше, чем в прошлом году.

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет 20 июня, дату официально подтвердила пресс-служба Кремля. Стартовал прием вопросов к главе государства.

Журналист «Медузы» Иван Голунов, которого обвиняют в сбыте наркотических веществ, рассказал, что никогда не употреблял и не хранил наркотики. Журналист утверждает, что дело сфабриковано из-за его статей о похоронном бизнесе в Москве. Накануне суд отправил журналиста под домашний арест. Адвокаты Ивана Голунова подали жалобу на содержание в полиции дольше 48 часов.

Президент Ассоциации европейских клубов (ECA) Андреа Аньелли предложил изменить формат Лиги чемпионов. В новый формат может не вписаться Россия. Программа изменений предполагает сохранение только 32 клубов, участвующих в ЛЧ. При этом 24 из них будут сохраняться с предыдущих соревнований. Таким образом, Лига будет принимать только по восемь новых клубов.

Футболисты сборной России разгромили команду Сан-Марино в отборочном матче Евро-2020. Встреча группы I прошла в Саранске и завершилась победой хозяев со счетом 9:0, ставшей самой крупной в истории российской национальной команды.