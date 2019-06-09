Иван Голунов: «Я никогда не употреблял и не хранил наркотики»

Журналист Иван Голунов, которого обвиняют в сбыте наркотических веществ, рассказал, что

никогда не употреблял и не хранил наркотики. Об этом он заявил в интервью «Вести. Дежурная часть» на телеканале «Россия 24".

«Я никогда не употреблял и не хранил наркотики, если ими не считаются таблетки, которые мне выписывал доктор год назад по рецепту. Как мне говорили, это легкие психотропные вещества» - сказал Голунов.

В ходе беседы также выяснилось, что он не является штатным корреспондентом интернет-издания «Медуза». Голунов рассказал, что работает по договору с «Медузой», а трудовая книжка находится у него.

«Там, где я захочу, там я и работаю» — заявил журналист.



Напомним, что МВД обвиняет Голунова в распространении наркотиков. Сам журналист утверждает, что дело сфабриковано из-за его статей о похоронном бизнесе в Москве. Накануне суд отправил журналиста под домашний арест. Адвокаты Ивана Голунова подали жалобу на содержание в полиции дольше 48 часов.

