Минниханов открыл федеральный Сабантуй в Новосибирске

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в праздновании федерального Сабантуя в Новосибирске.

В мероприятии также участвовали губернатор Новосибирской области Андрей Травников и полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.



«Для нас большая честь и Новосибирская область не случайно была выбрана местом проведения праздника. В регионе проживает более 24 тысяч татар. На этой земле формировались этнические группы сибирских татар» — сказал Рустам Минниханов.

Он также поблагодарил за организацию мероприятия Андрея Травникова и всех новосибирцев, принимающих участие в празднике, передает пресс-служба президента РТ.



Напомним, что сегодня Рустам Минниханов прилетел в Новосибирск для участия в праздновании федерального Сабантуя. Также он подписал соглашение о сотрудничестве регионов с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

