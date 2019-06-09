Минниханов открыл федеральный Сабантуй в Новосибирске
Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в праздновании федерального Сабантуя в Новосибирске.
В мероприятии также участвовали губернатор Новосибирской области Андрей Травников и полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
«Для нас большая честь и Новосибирская область не случайно была выбрана местом проведения праздника. В регионе проживает более 24 тысяч татар. На этой земле формировались этнические группы сибирских татар» — сказал Рустам Минниханов.
Он также поблагодарил за организацию мероприятия Андрея Травникова и всех новосибирцев, принимающих участие в празднике, передает пресс-служба президента РТ.
Напомним, что сегодня Рустам Минниханов прилетел в Новосибирск для участия в праздновании федерального Сабантуя. Также он подписал соглашение о сотрудничестве регионов с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.
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