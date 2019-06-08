На ПМЭФ-2019 заключили соглашения на 3,1 трлн рублей

На ПМЭФ-2019 было заключено 650 соглашений на сумму 3,1 трлн рублей. Об этом рассказал советник президента РФ, зампред оргкомитета форума Антон Кобяков.

«В текущем году было заключено рекордное количество соглашений, из них не составляющих коммерческую тайну — 650 соглашений на общую сумму 3,1 трлн рублей» — сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции.



По словам Кобякова, самыми многочисленными делегациями на форуме стали китайская и американская, передает ТАСС.

Напомним, что Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня.



В прошлом году на ПМЭФ было подписано 550 соглашений на сумму 2,365 трлн рублей.

