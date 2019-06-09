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Минниханов прибыл в Новосибирск на федеральный Сабантуй

07:43, 09.06.2019
Минниханов прибыл в Новосибирск на федеральный Сабантуй
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов прилетел в Новосибирск для участия в праздновании федерального Сабантуя.

Кроме того, глава республики уже встретился с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Они подписали соглашение о сотрудничестве регионов.

Минниханов отметил, что ежегодный межрегиональный товарооборот уже несколько лет колеблется на уровне 3,5 млрд рублей, передает пресс-служба президента РТ. Обе стороны согласились, что у регионов большой потенциал для развития товарооборота и над этим необходимо работать совместно.

Также руководитель республики пригласил делегацию Новосибирской области на Worldskills-2019, который пройдет в Казани с 22 по 27 августа.

ОбществоВласть Татарстан
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