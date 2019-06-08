Футболисты сборной России разгромили Сан-Марино со счетом 9:0

Футболисты сборной России разгромили команду Сан-Марино в отборочном матче Евро-2020.

Встреча группы I прошла в Саранске и завершилась победой хозяев со счетом 9:0, ставшей самой крупной в истории российской национальной команды.

Ранее сборная России забивала максимум семь мячей за один матч. Дважды сборная России выигрывала со счетом 7:0 — у команд Сан-Марино и Лихтенштейна.

В следующем матче отборочного турнира сборная России сыграет со сборной Кипра. Игра состоится 11 июня в Нижнем Новгороде.

Напомним, что в марте этого года сборная России по футболу обыграла команду Казахстана во втором туре отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

