Футболисты сборной России разгромили Сан-Марино со счетом 9:0
Футболисты сборной России разгромили команду Сан-Марино в отборочном матче Евро-2020.
Встреча группы I прошла в Саранске и завершилась победой хозяев со счетом 9:0, ставшей самой крупной в истории российской национальной команды.
Ранее сборная России забивала максимум семь мячей за один матч. Дважды сборная России выигрывала со счетом 7:0 — у команд Сан-Марино и Лихтенштейна.
В следующем матче отборочного турнира сборная России сыграет со сборной Кипра. Игра состоится 11 июня в Нижнем Новгороде.
Напомним, что в марте этого года сборная России по футболу обыграла команду Казахстана во втором туре отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Справка
Россия — Сан-Марино 9:0 (4:0)
Голы: Чеволи — в свои ворота, 25 (1:0). Дзюба — с пенальти (2:0). Кудряшов, 36 (3:0). Ан. Миранчук, 41 (4:0). Дзюба, 73 (5:0). Дзюба, 76 (6:0). Смолов, 77 (7:0). Смолов, 83 (8:0). Дзюба, 88 (9:0).
Нереализованный пенальти: Дзюба, 76 (вратарь).
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