Россию могут отстранить от новой Лиги чемпионов

Президент Ассоциации европейских клубов (ECA) Андреа Аньелли предложил изменить формат Лиги чемпионов. В новый формат может не вписаться Россия.

«В мае в Мадриде собрались противники этой реформы, всего 224 клуба, Россию представляли казанский «Рубин» и «Локомотив», — пишут «Известия».

Отмечается, что программа изменений предполагает сохранение только 32 клубов, участвующих в ЛЧ. При этом 24 из них будут сохраняться с предыдущих соревнований. Таким образом Лига будет принимать только по 8 новых клубов.

«Те чемпионаты, у которых более низкий коэффициент УЕФА, например, Россия, могут оказаться почти полностью исключены из новой Лиги чемпионов», — приводит газета слова представителя чемпионата Испании (Ла Лиги) в России Даниэля Серехидо.



Многие клубы считают, что измененные правила убьют национальные лиги. Еще одним ударом по национальному футболу станет предложение перенести еврокубковые матчи на выходные, а внутренние — на середину недели.





Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) оштрафовал американскую модель Кинси Волански, которая выбежала в купальнике на поле во время матча финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхемом».

