Абсолютным батыром федерального Сабантуя в Новосибирске стал Раиль Нургалиев из Татарстана

Абсолютным батыром федерального Сабантуя в Новосибирске стал борец из Татарстана Раиль Нургалиев, который принимал участие в состязании батыров в весовой категории до 100 кг.

Другой борец из Татарстана — Лениз Абдуллин стал обладателем главного приза федерального Сабантуя — автомобиля Volkswagen Polo. Абдуллин был лучшим среди борцов в категории до 120 кг, передает ИА «Татар-информ».



Напомним, что в праздновании федерального Сабантуя в Новосибирске принял участие президент РТ Рустам Минниханов. Кроме того, в мероприятии участвовали губернатор Новосибирской области Андрей Травников и полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

