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Абсолютным батыром федерального Сабантуя в Новосибирске стал Раиль Нургалиев из Татарстана

16:56, 09.06.2019
Абсолютным батыром федерального Сабантуя в Новосибирске стал Раиль Нургалиев из Татарстана
Фото: tatarstan.ru

Абсолютным батыром федерального Сабантуя в Новосибирске стал борец из Татарстана Раиль Нургалиев, который принимал участие в состязании батыров в весовой категории до 100 кг.

Другой борец из Татарстана — Лениз Абдуллин стал обладателем главного приза федерального Сабантуя — автомобиля Volkswagen Polo. Абдуллин был лучшим среди борцов в категории до 120 кг, передает ИА «Татар-информ».

Напомним, что в праздновании федерального Сабантуя в Новосибирске принял участие президент РТ Рустам Минниханов. Кроме того, в мероприятии участвовали губернатор Новосибирской области Андрей Травников и полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Спорт Татарстан
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