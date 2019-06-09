Адвокаты Ивана Голунова подали жалобу на содержание в полиции дольше 48 часов

Защита корреспондента «Медузы» Ивана Голунова подала жалобу в прокуратуру на действия полицейских. Журналист был задержан дольше 48 часов, что противоречит законодательству.

«На удержание Ивана Голунова в полиции сверх 48 часов подана жалоба в прокуратуру Москвы», — написал в своем телеграм-канале руководитель правозащитной группы Павел Чиков.

Напомним, что МВД обвиняет Голунова в распространении наркотиков. Сам журналист утверждает, что дело сфабриковано из-за его статей о похоронном бизнесе в Москве. Суд отправил его под домашний арест. Многие деятели культуры и искусств, а также журналисты выступили в поддержку корреспондента «Медузы» и выразили уверенность в его невиновности.