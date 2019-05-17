Главное к утру: Минниханов в Стамбуле, рост оттока капитала из России, наказание за подготовку налоговых преступлений

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 17 мая.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в Турции встретился с губернатором провинции Стамбул, исполняющим обязанности мэра Стамбула Али Йерликая. Глава республики пригласил Йерликая посетить РТ с ответным визитом.

Члены Совета Федерации внесли в Государственную думу законопроект о введении возрастной маркировки компьютерных игр со сценами насилия. Как пояснила один из авторов документа Людмила Бокова, документ подготовлен в связи со случаями совершенных несовершеннолетними публичных акций расстрелов, поджогов, взрывов в образовательных учреждениях, в ходе которых погибли дети и взрослые.

Президент России Владимир Путин рассказал, что жил в доме без лифта до 30 лет и иногда носил пожилую соседку на руках на пятый этаж. Так во время медиафорума ОНФ он прокомментировал сюжет о ветеранах Великой Отечественной войны, которые не могли спуститься на первый этаж из-за неработающего лифта.

По итогам января — апреля 2019 года чистый отток капитала из России составил $34,7 млрд. Это в 1,9 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост показателя обусловлен увеличением чистого приобретения иностранных активов банковским сектором наряду с более существенным сокращением внешних обязательств.

В 2020 году рост реальных доходов россиян составит 2,9%. Это следует из доклада ИНП РАН. Причиной роста, по данным издания, станет частный сектор, где будут увеличиваться зарплаты, а также повышение пенсий на 1 тыс. рублей. К 2021 году увеличение доходов замедлится до 2,1%.

Министерство внутренних дел начнет наказывать бенефициаров компаний за действия, направленные на подготовку преступлений в сфере налогообложения и банкротства. Как сообщил автор идеи, начальник договорно-правового департамента МВД Александр Авдейко, в качестве наказания можно применять арест имущества.

Российский певец Сергей Лазарев прошел в финал музыкального конкурса «Евровидение» с песней Scream. Он выступит в финале под пятым номером.