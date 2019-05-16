Отток капитала из России вырос почти в два раза

По итогам января — апреля 2019 года чистый отток капитала из России составил $34,7 млрд. Это в 1,9 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщается на сайте Банка России, рост показателя обусловлен увеличением чистого приобретения иностранных активов банковским сектором наряду с более существенным, чем годом ранее, сокращением внешних обязательств.

Напомним, что чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе — марте 2019 года вырос почти в 1,6 раза по сравнению с показателем годовой давности, до $25,2 млрд.