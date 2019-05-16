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Экономика

Отток капитала из России вырос почти в два раза

19:34, 16.05.2019
Отток капитала из России вырос почти в два раза
Фото: pixabay.com

По итогам января — апреля 2019 года чистый отток капитала из России составил $34,7 млрд. Это в 1,9 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщается на сайте Банка России, рост показателя обусловлен увеличением чистого приобретения иностранных активов банковским сектором наряду с более существенным, чем годом ранее, сокращением внешних обязательств.

Напомним, что чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе — марте 2019 года вырос почти в 1,6 раза по сравнению с показателем годовой давности, до $25,2 млрд.

Экономика
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