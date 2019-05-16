Минниханов пригласил и. о. мэра Стамбула в Татарстан

Президент Татарстана Рустам Минниханов в Турции встретился с губернатором провинции Стамбул, исполняющим обязанности мэра Стамбула Али Йерликая.

«Мы тесно сотрудничаем с нашими турецкими партнерами, в том числе со Стамбулом. Развитию отношений способствует и прямое авиасообщение между нашими городами. Сегодня созданы все возможности для расширения наших торгово-экономических контактов, укрепления гуманитарного сотрудничества. Хочу поблагодарить вас за содействие в реализации совместных татарстано-турецких проектов», — сказал глава РТ.

Также Минниханов пригласил Йерликая посетить Татарстан с ответным визитом, передает пресс-служба президента РТ.

Губернатор подчеркнул, что сегодня необходимо в полной мере использовать потенциал Татарстана и Турции для развития взаимовыгодных отношений.

«Мы готовы наращивать торговый оборот. Уверен, что совместными усилиями мы достигнем успехов в этой работе», — сказал и. о. мэра Стамбула.

После завершения встречи Рустам Минниханов посетил Научно-исследовательский Центр истории, искусства и культуры при Организации исламского сотрудничества (ИРСИКА). Он поддерживает тесные контакты с академическими, культурными и мусульманскими организациями Татарстана. В частности, Татарстан планирует сотрудничать с ИРСИКА в рамках проекта «1100 лет принятия ислама Волжской Булгарией» (2022 год).

Ранее Минниханов встретился с министром торговли Турции Рухсар Пекджаном. Они обсудили сотрудничество в сфере халяль.