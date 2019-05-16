В России могут начать наказывать за подготовку налоговых преступлений

Министерство внутренних дел начнет наказывать бенефициаров компаний за действия, направленных на подготовку преступлений в сфере налогообложения и банкротства.

Как сообщил автор идеи, начальник договорно-правового департамента МВД Александр Авдейко, в качестве наказания можно применять арест имущества, пишут «Ведомости» со ссылкой на «Интерфакс». Доказывать умысел совершить налоговое или банкротное преступление МВД намерено с помощью формальных руководителей компаний, а в ответ им дадут гарантии от дальнейших уголовных преследований и ареста имущества.

Также МВД предложило освобождать от ответственности лиц, совершивших преступления в экономической сфере, но при этом оказавших содействие следствию в поимке главных исполнителей.

Напомним, что в 2018 году российские суды вынесли приговоры за экономические преступления в отношении 7,7 тыс. человек. Число осужденных по этой категории стало рекордным по меньшей мере с 2011 года.