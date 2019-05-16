Путин рассказал, как жил в доме без лифта и носил на руках пожилую соседку

Президент России Владимир Путин рассказал, что жил в доме без лифта до 30 лет и носил пожилую соседку на руках на пятый этаж.



Так во время медиафорума ОНФ он прокомментировал сюжет о ветеранах Великой Отечественной войны, которые не могли спуститься на первый этаж из-за неработающего лифта.

«Я представляю, если люди в возрасте, они спуститься не могут. Я жил без лифта почти 30 с лишним лет, соседку свою на руках носил на пятый этаж, потому что лифта не было, она не могла подняться. Не каждый раз, конечно, но были такие случаи. Я прекрасно понимаю людей, которые оказались в такой ситуации, ну безобразие, что еще говорить», — цитирует Путина RT.

Ранее Путин для решения конфликта вокруг строительства храма в Екатеринбурге предложил провести опрос среди жителей района.