Лазарев вышел в финал Евровидения-2019

Российский певец Сергей Лазарев прошел в финал музыкального конкурса «Евровидение» с песней Scream. Трансляцию второго полуфинала из Тель-Авива вел телеканал «Россия 1».



Всего в полуфинале участвовали представители 18 стран, в финал прошли 10. В их числе конкурсанты из Северной Македонии, Нидерландов, Азербайджана, Армении и и т. д.

Финал конкурса состоится 18 мая.

Ранее букмекеры предсказали победу в конкурсе «Евровидение-2019» музыканту из Нидерландов Дункану Лоуренсу. Лазарев с композицией Scream, по прогнозам, окажется на четвертом месте.