Лазарев вышел в финал Евровидения-2019
Российский певец Сергей Лазарев прошел в финал музыкального конкурса «Евровидение» с песней Scream. Трансляцию второго полуфинала из Тель-Авива вел телеканал «Россия 1».
Всего в полуфинале участвовали представители 18 стран, в финал прошли 10. В их числе конкурсанты из Северной Македонии, Нидерландов, Азербайджана, Армении и и т. д.
Финал конкурса состоится 18 мая.
Ранее букмекеры предсказали победу в конкурсе «Евровидение-2019» музыканту из Нидерландов Дункану Лоуренсу. Лазарев с композицией Scream, по прогнозам, окажется на четвертом месте.ОбществоКультура
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