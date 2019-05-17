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Лазарев вышел в финал Евровидения-2019

00:12, 17.05.2019
Лазарев вышел в финал Евровидения-2019
Фото: sergeylazarev.ru

Российский певец Сергей Лазарев прошел в финал музыкального конкурса «Евровидение» с песней Scream. Трансляцию второго полуфинала из Тель-Авива вел телеканал «Россия 1».

Всего в полуфинале участвовали представители 18 стран, в финал прошли 10. В их числе конкурсанты из Северной Македонии, Нидерландов, Азербайджана, Армении и и т. д.

Финал конкурса состоится 18 мая.

Ранее букмекеры предсказали победу в конкурсе «Евровидение-2019» музыканту из Нидерландов Дункану Лоуренсу. Лазарев с композицией Scream, по прогнозам, окажется на четвертом месте.

ОбществоКультура
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